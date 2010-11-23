Завтра в Украину приезжает Президент Израиля

Завтра начнется государственный визит в Украину Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, 24 ноября в 10.00 состоится официальная церемония встречи Ш.ПЕРЕСА, затем состоится встреча Президента Украины и Президента Государства Израиль «с глазу на глаз». После этого состоятся украинско-израильские переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Государства Израиль и церемония подписания двусторонних документов.

В этот же день состоится церемония возложения Ш.ПЕРЕСОМ венка к могиле Неизвестного солдата. Также состоится церемония почтения Ш.ПЕРЕСОМ памяти жертв Голодомора в Украине. Кроме того, Президент Израиля встретится со студенческой молодежью и представителями еврейских организаций.

25 ноября Ш.ПЕРЕС примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Бабий Яр" и в церемонии возложения цветов к памятнику расстрелянным евреям (менора).

Кроме того, Ш.ПЕРЕС выступит перед представителями управленческой элиты и деловых кругов страны под эгидой Фонда эффективного управления.

В этот же день он отбывает в Днепропетровск, где посетит синагогу и встретится с еврейской общественностью и посетит еврейскую школу № 144.

В ходе визита Ш.ПЕРЕС также планирует встретиться с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.