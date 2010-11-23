Мэр Сум - о депутатах от Батькивщины: карусельщики хреновы!

Мэр Сум Геннадий МИНАЕВ обвинил своих нынешних оппонентов в горсовете из фракции партии «ВО «Батькивщины» в нечестном ведении выборов и пригрозил им прокуратурой.

Об этом сегодня сообщает сайт сумского еженедельника «Данкор».

Как сообщает издание, именно использование недозволенных методов на выборах, по мнению Г.МИНАЕВА, позволило «Батькивщине» получить 36 мандатов в Сумском горсовете из 76.

«Карусельщики» хреновы!», – заявил Г.МИНАЕВ в своей электронной приемной, отвечая на вопрос сумчанина, почему мэр пошел на союз с регионалами (9 депутатов), а не с «Батькивщиной» (36 депутатов).

Также Г.МИНАЕВ заявил, что сам заниматься нарушениями не будет, но готов сотрудничать с прокуратурой.

«Но не мое дело в этом «ковыряться». Если прокуратура, прочитав эти строки, заинтересуется феноменом на только что прошедших выборах в г. Сумы, то я отдам все мои аналитические материалы им – пусть разбираются. Там достаточно один округ комплексно проверить, и кто-то надолго сядет. И будут им там и «левые резьбы», и «контрогайки», и много еще чего на их места...», – заявил Г.МИНАЕВ.

Как сообщал УНИАН, по инициативе Г.МИНАЕВА был избран исполком Сумского горсовета, состоящий почти исключительно из людей мэра и регионалов. В настоящее время оппозиция в лице фракции «Фронт Змін» оспаривает законность этого решения, считая его сфальсифицированным.

Член политсовета партии «ВО «Батькивщина» Александр ВОЛКОВ обратился с открытым письмом к руководству сумской организации партии «Фронт Змін» и предложил координировать действия фракций в Сумском городском совете.

По мнению А.ВОЛКОВА, фракциям надо согласовать действия по отмене таких решений городского совета: «Об утверждении заместителей городского председателя г.Сумы», «Об образовании исполнительного комитета Сумского городского совета шестого созыва и определение его численности» и «Об утверждении персонального состава исполнительного комитета Сумского городского совета шестого созыва».

«Процедуру отмены предлагается применить на заседании Сумского горсовета 24 ноября на основании нарушения регламента городским председателем Сум Геннадием МИНАЕВЫМ», - сообщает пресс-служба СОО «ВО «Батькивщина».