Богатырева сделала предложение НАТО

Украина готова принять участие в создании европейской системы противоракетной обороны, которую планируют создать государства НАТО для защиты Европы и США.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА в Варшаве во вторник.

„Украина засвидетельствовала не только желание приобщиться к созданию европейской противоракетной обороты, но и предоставить свои наблюдательные возможности в качестве практического шага участия Украины в европейской системе ПРО”, - сказала она, отвечая на вопрос УНИАН.

„Если это предложение Украины заинтересует Альянс, мы готовы к практической реализации”, - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО, которая сегодня начала свой официальный визит в Польшу, отметила, что украинские власти также поддерживают привлечение Российской Федерации к созданию ПРО.

Р.БОГАТЫРЕВА не уточнила УНИАН, это ли украинское предложение озвучивал на последнем саммите НАТО в Лиссабоне министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, заметив, что этот вопрос обсуждался раньше.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября генеральный секретарь НАТО во время визита в Москву заявил, что не исключает включения украинских систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево в систему европейской ПРО.

Россия остро протестовала против лоббируемого Администрацией Президента США Джорджа БУША проекта ПРО, видя в нем угрозу своим интересам.

В августе 2009 года Администрация Президента США Барака ОБАМЫ отказалась от планов Дж.БУША разместить в Польше и Чехии элементы стационарной системы ПРО, решив вместо этого создать мобильную систему, элементы которой также планируется разместить в государствах Восточной Европы.

В конце минувшей недели 28 государств НАТО на саммите в Лиссабоне утвердили новую стратегию концепцию деятельности Альянса, которая, среди прочего, предусматривает создание системы европейской ПРО, в которую также планируется привлечь Россию.