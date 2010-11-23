Катеринчук подал в суд на ЦИК

Лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК подал в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно объявления парламентских выборов в марте 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Н.КАТЕРИНЧУК в своем исковом заявлении просит суд обязать ЦИК объявить о начале избирательной кампании.

Н.КАТЕРИНЧУК считает, что ЦИК, не объявив о начале избирательной кампании 21 ноября 2010 года, совершил противоправную бездеятельность.

«В соответствии с предписанием частей 2 статьи 16 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», избирательный процесс очередных выборов депутатов начинается за сто двадцать дней до дня выборов. Эта же норма также предусматривает, что Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательного процесса не позже чем за сто двадцать пять дней до дня выборов”, - отмечает депутат.

Таким образом, отмечает Н.КАТЕРИНЧУК, последним днем объявления о начале избирательного процесса очередных выборов народных депутатов Украины 27 марта 2011 года было 21 ноября 2010 года. “Однако, на момент обращения Н.КАТЕРИНЧУКА с этим исковым заявлением в административный суд Центральная избирательная комиссия, вопреки требованиям Конституции и Закона «О выборах народных депутатов Украины», не объявила о начале избирательного процесса», - говорится в заявлении.

Народный депутат просит суд признать противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно уклонения от объявления о начале избирательного процесса очередных выборов народных депутатов 27 марта 2011 года и заставить ЦИК объявить о начале избирательного процесса.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 22 ноября не смогла принять постановление об установлении даты парламентских выборов 27 марта 2011 года и о начале избирательной кампании с 27 ноября 2010 года. Из 11 членов ЦИК за принятие такого постановления проголосовали четверо, а семеро воздержались.

Соответствующий проект постановления на рассмотрение заседания ЦИК внес заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.