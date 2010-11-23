Несмотря на оптимизм Азарова, часть Украины падает в яму?

Правительству необходимо от декларирования реформ перейти к стимулированию отечественного промышленного сектора. Об этом УНИАН заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя данные о замедлении темпов роста промышленного производства в октябре.

«Вот уже три месяца подряд темпы промышленного производства в стране демонстрируют тенденцию к замедлению, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (8 месяцев – 10,9%, 9 месяцев – 10,8%, 10 месяцев – 10,7%). Это тревожная динамика говорит о том, что Украина фактически исчерпала ресурс роста за счет восстановления мирового рынка», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, рост экономики может быть достигнут исключительно методами экономического стимулирования отечественной промышленности. «Мировой рынок переживает период смены лидеров и жесткой конкурентной борьбы. В различных секторах появляются новые игроки, которые вытесняют продукцию украинских производителей, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Именно поэтому правительству необходимо от декларирования реформ перейти к реальным действиям, направленным на развитие внутреннего рынка и принять программу стимулирования отечественного промышленного сектора».

Она обратила внимание на значительный региональный дисбаланс в восстановлении экономики. «На фоне оптимистичных заявлений представителей правительства, настораживает, что отдельные области Украины не только не вышли из кризиса, но и продолжают падать в экономическую яму. Например, в Сумской, Херсонской и Черниговской областях показатели промышленного производства за 9 месяцев текущего года ниже уровня кризисного 2009 года, когда страна переживала обвал производства», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В Украине пора приступить к разработке адекватной региональной экономической политики и стимулирования развития бизнеса на «депрессивных территориях», подчеркивает глава парламентского комитета.