Предприятие Бродского 2 года не платит в Пенсионный фонд

Глава Госкомпредпринимательства и один из авторов Налогового кодекса Михаил Бродский среагировал на известие о том, что принадлежащий ему Черкасский деревообрабатывающий комбинат является должником Пенсионного фонда.

Вчера на сайте ТСНпоявилось следующее сообщение:

«Деревообрабатывающий комбинат, которым владеет Михаил Бродский, не платит взносов в Пенсионный фонд с августа 2008 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Черкасский Деревообрабатывающий комбинат», которым владеет председатель Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, задолжало Пенсионному фонду 2 миллиона 529 тысяч гривен.

Предприятие не платило взносов в ПФ с августа 2008 года и попало в список крупнейших должников в Черкассах» (конец цитаты).

Обком напоминает, ранее Бродский неоднократно заявлял, что пропихиваемый им Налоговый кодекс преследует цель наполнить Пенсионный фонд за счет малого бизнеса и «упрощенцев».

Сегодня чиновник попробовал объяснить ситуацию на своем блоге:

«Отвечаю по поводу Черкасского деревообрабатывающего комбината.

В 2008 году, когда пришел кризис, в Украине остановился рынок ДСП и мебели. Их практически перестали покупать. После кризиса комбинат уже два года, как не работает. Сейчас он проходит процедуру банкротства. После реализации имущества первым делом был бы погашен долг по пенсионному фонду. Кстати, его размер на самом деле 1 миллион 400 тыс., остальное - это насчитанная пеня и штрафы.

Признаю, что ситуация достаточно некорректная. Вы, наверное, правы. На следующей неделе я лично погашу с собственных денег этот долг, не буду ждать пока будет реализовано имущество. Хоть на самом деле шел обычный процесс банкротства и долг бы был погашен в любом случае.

Между прочем, существует две большие разницы между тем, когда я должен и когда должно предприятие, в котором я являюсь акционером. В последнем случае речь идет об обществе с ограниченной ответственностью. А свои личные долги я всегда возвращаю.

Кстати, когда мы покупали комбинат в 2000 году, долгов у него было 5 млн., из них более 2 млн по зарплате и почти столько же - по пенсионному фонду. И мы тогда рассчитались по всем долгам» (конец цитаты).

Хороший вопрос задали Бродскому в комментариях к его «исповеди»:

«Михаил, а вот интересно, погасили бы вы долг «собственными деньгами» так оперативно, если бы эта информация не всплыла в СМИ?

Наверное нет...и это очень печально для человека, который так отстаивает пенсии и мясо для бабушек, а что делает сам ?

Эх...и вы удивляетесь потом, что вас и ваши инициативы воспринимают в штыки и в сплошном негативе».