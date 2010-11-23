Акция протеста против Налогового кодекса будет бессрочной

Акция протеста предпринимателей против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса будет бессрочной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам руководитель пресс-центра оргкомитета акции протеста предпринимателей Владимир ДОРОШ после заседания координационного совета.

По его словам, палаточный городок на Майдане Независимости будет оставаться до тех пор, пока Президент не наложит вето на Налоговый кодекс.

Кроме того, руководитель пресс-центра отметил, что в четверг состоится более масштабная акция против подписания Налогового кодекса главой государства.

В.ДОРОШ также заявил, что организаторы будут привлекать к акции студентов.

Кроме того, он сообщил, что в Киев едут протестующие из Харькова.

Организаторы акции надеются, что количество участников митингов против подписания Налогового кодекса на Майдан Незалежности будет возрастать.