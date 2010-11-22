В коалиции успокаивают: хуже нынешней системы выборов в ВР быть не может

В законопроекте о выборах Верховной Рады Украины будут предусмотрены смешанная система и запрещение участия блоков в них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он выразил уверенность, что в выборах должны принимать участие только партии, поскольку “блок - это обман”. При этом М.ЧЕЧЕТОВ привел пример блока “Наша Украина - Народная самооборона”: “было 9 политических карликов, которые не имели перспективы пройти в ВР”, и только “Виктор ЮЩЕНКО своим авторитетом тогда протянул этих политических карликов в парламент”. По его словам, “теперь никто из этого блока не несет никакой ответственности, поскольку он распался, а партии, которые в него входят, присоединились уже к другим политическим силам”.

В то же время М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что сейчас нет потребности уже в ближайшее время принимать изменения к избирательному законодательству, поскольку выборы Верховной Рады состоятся в 2012 году.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что “худшего варианта, чем в настоящее время действующая система выборов в ВР, очевидно, нет”. По его словам, выборы по пропорциональной системе привели к тому, что часть народных депутатов вообще не бывает в округах. О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что был депутатом не одного созыва парламента, и “этот первый созыв, когда я в лицо не знаю так много депутатов”. “Я многих не вижу ни в сессионном зале, ни в комитетах”, - добавил он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ считает, что парламент должен избираться по мажоритарной системе. В то же время он добавил, что понимает, что численность фракции Народной партии небольшая, и нужно будет идти на компромисс и соглашаться на смешанную систему.