Азарову и Тигипко приготовили подарок - плаху с топором

Около 400 предпринимателей митингуют под стенами Полтавской облгосадминистрации против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, перед трибуной митинга установлена плаха с топором.

По словам председателя "Союза вкладчиков Украины" Сергея КАПЛИНА, красная краска на плахе символизирует "кровь, которую пустили ТИГИПКО и АЗАРОВ упрощенцам".

По словам С.КАПЛИНА, предприниматели Полтавской области после митинга отправят создателям Налогового кодекса – премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и вице-премьеру Сергею ТИГИПКО - эту плаху с топором.