Азарову и Тигипко приготовили подарок - плаху с топором
13:03, 22 ноября 2010Политика
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Митинг в Полтаве
Около 400 предпринимателей митингуют под стенами Полтавской облгосадминистрации против Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, перед трибуной митинга установлена плаха с топором.
По словам председателя "Союза вкладчиков Украины" Сергея КАПЛИНА, красная краска на плахе символизирует "кровь, которую пустили ТИГИПКО и АЗАРОВ упрощенцам".
По словам С.КАПЛИНА, предприниматели Полтавской области после митинга отправят создателям Налогового кодекса – премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и вице-премьеру Сергею ТИГИПКО - эту плаху с топором.
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