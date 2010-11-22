Выступление Януковича в Брюсселе будет транслироваться он-лайн

В понедельник, 22 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Брюссель (Бельгия) для участия в саммите Украина – ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в ходе визита глава государства проведет встречу с Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Также В.ЯНУКОВИЧ примет участие в пленарном заседании саммита Украина – ЕС.

По результатам саммита стороны подпишут двусторонние документы.

Выступление В.ЯНУКОВИЧА во время пленарного заседания саммита Украина – ЕС будет транслироваться он-лайн на сайте Совета Европы по адресу: http://video.consilium.europa.eu