Харьковский горсовет требует запретить акцию протеста

Представители Харьковского городского совета в Харьковском окружном административном суде, где сейчас слушается дело о возможности проведения общественных акции на площади Свободы на период подготовки и проведения новогодних мероприятий, изменили исковые требования, и требуют демонтировать палаточный городок уже завтра, 20 ноября.

Как сообщил корреспонденту УНИАН комендант палаточного городка, в котором находятся граждане, протестующие против признания результатов выборов Харьковского городского председателя, ответчик в судебном процессе Дмитрий ПИЛИПЕЦ, сначала представители горсовета в своем иске не указывали конкретной даты свертывания палаточного городка.

Он сообщил, что в начале судебного заседания представители ответчика требовали отвода судей, но суд не удовлетворил их ходатайства.

«Представитель ответчика в суде Евгений СОЛОВЬЕВ был кандидатом в депутаты в Харьковский городской совет, и в одном судебном процессе, где присутствовал почти тот же состав судей, было вынесено неправомочное решение, которое потом было обжаловано в апелляционной инстанции. Поэтому Евгений СОЛОВЬЕВ считал, что эти судьи могут вынести какое-то предвзятое решение и в этом процессе», - сказал Д.ПИЛИПЕЦ.

Он отметил, что судебное заседание еще продолжается, сейчас проходит слушание аргументов сторон процесса.

Д.ПИЛИПЕЦ допустил, что суд в ближайшее время вынесет решение по делу.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Харькове началась бессрочная акция протеста против признания результатов выборов Харьковского городского председателя. 10 ноября утром на площади Свободы установили первые шесть палаток.

Согласно обнародованному протоколу Харьковской городской избирательной комиссии, победу на выборах мэра Харькова одержал кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателя (30,09% голосов). Кандидат от оппозиционной партии «Батькивщина» Арсен АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов (29,46%).

12 ноября к акции протеста против признания выборов мэра Харькова присоединились представители общественных организаций, казаки и рабочие одного из харьковских предприятий.

15 ноября согласительная комиссия Харьковского горсовета рекомендовала свернуть палаточный городок на площади Свободы в связи с подготовкой новогодних мероприятий. В свою очередь митингующие приняли коллегиальное решение продолжать акцию. Двое из них объявили бессрочную голодовку.

Харьковский окружной административный суд сегодня начал слушание дела по иску Харьковского городского совета относительно возможности проведения общественных акции на площади Свободы на период подготовки и проведения новогодних мероприятий.