Глава Тернопольского облсовета: требуйте отставки правительства

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА призвал предпринимателей требовать отставки правительства, которое предложило на рассмотрение Верховной Рады проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КАЙДА сказал, выступая сегодня во время пикетирования предпринимателями облгосадминистрации. «Сейчас, прежде всего, необходимо требовать немедленной отставки правительства АЗАРОВА-ТИГИПКО. Ведь именно оно предложило на рассмотрение Верховной Рады проект Налогового кодекса. Еще и Верховная Рада, состоящая из «тушек», охотно претворяет в жизнь грабительские действия тех криминально-олигархических кланов, поддерживая их антинародную политику», – отметил председатель облсовета.

Он также выразил убеждение, что акции протеста против Налогового кодекса необходимо перевести в политическую плоскость. «Ведь как иначе можно незащищенным предпринимателям бороться с политическими волками с депутатской неприкосновенностью?», – сказал А.КАЙДА.

Он также напомнил, что 21 октября 2010 года Тернопольский областной совет принял “обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с требованием недопущения принятия грабительского Налогового кодекса”.

«Мы понимаем, что предложенный проект нарушает конституционные права украинцев. Нынешнее правительство не способно защищать интересы среднего класса, потому что эта власть представляет интересы исключительно крупного капитала. Цель нынешней власти – построить государство олигархов и бедных», – убежден А.КАЙДА.

Следовательно он заверил пикетирующих в своей поддержке, а также призвал их немедленно требовать отставку правительства.

После этого участники акции протеста скандировали лозунги: «Новому Налоговому кодексу – нет!», «Правительство Азарова-Тигипко в отставку!», «Налоговый кодекс – наступление на средний класс!».