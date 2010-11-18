ЦИК еще может назначить выборы на март 2011 года

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА не исключает, что ЦИК на заседании 22 ноября рассмотрит вопрос об объявлении избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины, которые должны состояться 27 марта 2001 года.

Об этом А.МАГЕРА сообщил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Конечно, у нас планируется очередное заседание, независимо от того, необходимо будет объявлять избирательный процесс или нет. Есть текущие вопросы, которые нужны рассматривать. Поэтому я не исключаю, что в понедельник (22 ноября - УНИАН), в частности, мы будем рассматривать вопрос об объявлении начала избирательного процесса", - сказал А.МАГЕРА.

В то же время заместитель председателя ЦИК не стал прогнозировать возможные результаты голосования по этому вопросу. "Посмотрим, каким будет голосование. На этом и остановимся, потому что трудно прогнозировать, каким оно будет в понедельник", - добавил он.

А.МАГЕРА считает, что для проведения парламентских выборов в октябре 2012 года необходимо внести изменения в Конституцию, но это невозможно сделать до 22 ноября, когда, согласно действующему законодательству, должен быть объявлен избирательный процесс. "При желании таких выборов такая норма Конституции может быть изменена не ранее 1 февраля 2011 года. Если мы говорим о действующей норме и подходим к ней с юридической, а не с политической точки зрения, то объявление избирательного процесса должно состояться в понедельник (22 ноября), если не будет решения Конституционного Суда, если изменения в закон о выборах народных депутатов не вступят в силу в части срока избирательного процесса. Я не хочу комментировать политиков, меня интересует лишь правовая сторона вопроса", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Согласно ч. 6 ст. 57 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", ЦИК должна не позднее, чем 17 ноября, то есть за 130 дней до дня голосования, утвердить форму избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины от политических партий и избирательных блоков для участия в очередных выборах в Верховную Раду Украины 27 марта 2011 года.

К этой же дате Министерство финансов должно было утвердить форму декларации для кандидатов для представления ее в Центральную избирательную комиссию.

Как известно, 1 октября Конституционный Суд отменил изменения к Конституции, внесенные в декабре 2004 года (так называемую “политреформу”), которыми срок полномочий ВР был увеличен с 4-х до 5-и лет.

В статье 77 действующей Конституции указано: “Очередные выборы в Верховную Раду Украины проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады Украины”.

Выборы к ВР 6-го созыва состоялись 30 сентября 2007 года.

19 ноября Конституционный Суд обнародует принятое сегодня, 18 ноября, заключение по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.