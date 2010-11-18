Ефремов объяснил, зачем спешить с переносом выборов на 2012 год

Верховная Рада Украины планирует завтра проголосовать в первом чтении за внесение изменений в Конституцию Украины в части сроков проведения следующих выборов в Верховную Раду, Президента и местных органов власти, чтобы дать четкий сигнал обществу, что выборы в парламент состоятся осенью 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы хотим очертить линию парламента, чтобы не было политических колебаний и чтобы все видели, что парламент определяет дату проведения выборов – октябрь 2012 года», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, это позволит Верховной Раде направить снова этот законопроект в Конституционный суд, и в случае его одобрения на следующей сессии в феврале проголосовать его в окончательной редакции.

Кроме того, по словам А.ЕФРЕМОВА, завтрашнее решение ВР даст сигнал Центральной избирательной комиссии не объявлять начало выборов в парламент 22 ноября этого года. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия избирается парламентом, и потому она должна прислушиваться к мнению того органа, который ее назначает.

В то же время, как стало известно УНИАН, за завтрашнее решение о проведении выборов осенью 2012 года готовы проголосовать 311 народных депутатов. По словам собеседника агентства, сегодня были внесены изменения в регламент ВР относительно отмены голосования бюллетенями, поскольку за это выступали непублично представители фракции БЮТ. В частности, источник УНИАН утверждает, что депутаты от фракции БЮТ боялись, что им будет дана команда вообще не брать бюллетени.