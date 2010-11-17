В ПР не исключают, что Янукович может ветировать Налоговый кодекс

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет условия, при которых Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.ЕФРЕМОВ сказал: «Если этот кодекс будет принят в варианте, который минимизирует разногласия, которые существуют сегодня в обществе и не будет нарушений Конституции Украины при его принятии, тогда у Президента не будет оснований его заветировать». При этом депутат подчеркнул, что «если он (Налоговый кодекс – УНИАН) будет принят либо с одним, либо со вторым, то тогда у Президента появятся основания и я не исключаю вариант, что он этим воспользуется.

А.ЕФРЕМОВ не исключает, что ряд разделов в частности 19-й раздел – упрощенная система налогообложения - Налогового кодекса Украины, после принятия его, будут введены в действие со второй половины 2011 года.