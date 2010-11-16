Предприниматели установили возле Верховной Рады три военных палатки

Предприниматели, протестующие против принятия Налогового кодекса, установили три военных палатки возле Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле парламента находится около тысячи участников акции протеста, а также милиция, охраняющая по периметру здание Верховной Рады.

Как отметили в столичном главке милиции, каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Движение по улице Грушевского от гостиницы "Киев" до улицы Шелковичной перекрыто милицией.

Председатель Комитета защиты предпринимателей при Оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН заявляет, что представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады, будут оставаться здесь до 18 ноября.

Об этом она заявила журналистам по итогам встречи в кулуарах ВР участников акции и фракций большинства.

О.ПРОДАН отметила, что многие из участников митинга приехали в Киев с палатками и теплыми вещами. «Безусловно, кто-то останется. Ехали, потому что знали, что проект Налогового кодекса будет рассматриваться с 16 по 19 ноября», - сказала она.

О.ПРОДАН отметила, что участники митинга намерены оставаться под стенами парламента до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по кодексу.

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Тем временем Верховная Рада начала рассмотрение третьего раздела проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании парламента первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК сообщил, что этот раздел касается налога на прибыль предприятий.

На данное время депутаты рассмотрели около 1,5 тысячи поправок из более чем 4 тысяч. Парламент принял 134 статьи проекта Налогового кодекса.