Арьев отрицает, что писал заявление в группу Жвании
17:52, 16 ноября 2010Политика
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"Об этом не может быть и речи..."
Народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ опровергает информацию о том, что он якобы написал заявление о вхождении в депутатскую группу «Право выбора».
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
«Заявление о вхождении я не писал. О том, чтобы писать заявление, не может быть и речи. Я, напротив, хочу объединить все группы, которые входят в оппозиционные фракции, с целью координации их действий», - сказал В.АРЬЕВ.
«Я однозначно заявляю еще раз, что не хочу входить в провластное большинство», - сказал депутат.
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