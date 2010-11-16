Арьев отрицает, что писал заявление в группу Жвании

Народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ опровергает информацию о том, что он якобы написал заявление о вхождении в депутатскую группу «Право выбора».

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Заявление о вхождении я не писал. О том, чтобы писать заявление, не может быть и речи. Я, напротив, хочу объединить все группы, которые входят в оппозиционные фракции, с целью координации их действий», - сказал В.АРЬЕВ.

«Я однозначно заявляю еще раз, что не хочу входить в провластное большинство», - сказал депутат.