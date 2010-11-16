В Харькове службы такси не принимают заказов – в знак протеста

Сегодня большинство служб такси Харькова не принимают заказов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель профсоюза таксистов Украины в Харьковской области Сергей СТАРЦЕВ, таким образом начата акция протеста против принятия в Украине нового Налогового кодекса.

По его словам, заказы не принимаются с 8.00 утра, и этой акцией, которая продлится до 16.00, охвачено более 75% рынка перевозок Харькова.

В эти минуты, сообщил С.СТАРЦЕВ, на центральную площадь Харькова – площадь Свободы - съезжаются автомобили такси, где в 12.00 начнется митинг.

Его соорганизаторами выступают Харьковский профсоюз предпринимателей, а также Клуб предпринимателей Харькова. Ожидается, сказал он, что на площади Свободы сегодня соберется около одной тысячи автомобилей такси.