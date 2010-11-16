Верховную Раду забрасывают туалетной бумагой, копейками и помидорами

Участники акции протеста против принятия Налогового кодекса бросают во двор парламента туалетную бумагу, копейки и помидоры.

Как передает корреспондент УНИАН, работники милиции реагируют на действия пикетчиков спокойно.

При этом предпринимателе выкрикивают: «Каждому депутату – минимальную зарплату!».

Как сообщал УНИАН, по данным организаторов акции протеста, парламент пикетируют более 30 тыс. человек.

В то же время в милиции утверждают, что возле ВР находится до 7 тыс. человек.