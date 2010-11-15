Одесский горизбирком назвал победителя с фальшивим протоколом?

Кандидата в депутаты от «Фронта змін» Виктора МЕЛЬНИКА местный избирком пытается «не пустить» в Одесский горсовет.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном сегодня корреспонденту УНИАН пресс-службой.

«У кандидата в депутаты В.МЕЛЬНИКА отобрали победу, переписав протокол о результатах голосования на одном из избирательных участков. В.МЕЛЬНИК баллотировался в депутаты Одесского городского совета по одномандатному мажоритарному избирательному округу №59. По итогам голосования он получил копии протоколов с соответствующими подписями и мокрыми печатями на всех семи избирательных комиссиях округа. Эти документы свидетельствуют, что он одержал победу, поскольку за него проголосовали 1 тыс. 70 избирателей. Второй результат получил Андрей ШИШОВСКИЙ - 1 тыс. 28 избирателей», - отмечается в документе.

Однако Одесская городская избирательная комиссия объявила победителем А.ШИШОВСКОГО. Это стало возможным после того, как участковая избирательная комиссия «приписала» ему почти 60 лишних голосов, констатирует пресс-служба партии.

На участке №05334, как свидетельствует копия протокола, полученная В.МЕЛЬНИКОМ, за него проголосовали 256 избирателей, за А.ШИШОВСКОГО - 258 избирателей. Однако, в протоколе, полученном Одесской городской избирательной комиссией, на участке №05334 за В.МЕЛЬНИКА проголосовали 256 избирателей, а за А.ШИШОВСКОГО уже 315 (протокол №2) – и горизбирком объявил А.ШИШОВСКОГО победителем в округе.

Таким образом, составлены два протокола о подсчете голосов на избирательном участке №05334 в Одесской области, у которых одинаковый правовой статус (ни один из них не является уточненным), однако документы отличаются количеством проголосовавших за А.ШИШОВСКОГО, заявляют во «Фронте змін». При этом не имеется отличий в части количества неиспользованных избирательных бюллетеней, количества проголосовавших, количества избирателей, получивших бюллетени, и количества избирательных бюллетеней, признанных недействительными. Эти протоколы могут привести к диаметрально противоположному результату выборов в округе, в зависимости от того, какой именно протокол будет учтен при установлении результатов выборов.

«Кроме того, они (протоколы – УНИАН) составлены в разное время: момент составления первого протокола может быть подтвержден показаниями свидетелей - доверенных лиц В.МЕЛЬНИКА. Момент составления второго протокола – неизвестен, хотя указанные доверенные лица принимали участие во всех заседаниях соответствующей ТИК», - отметили в пресс-службе.

Лидер «Фронта змін» Арсений ЯЦЕНЮК уже обратился к Генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины, подчеркнув, что «существование двух противоположных по смыслу протоколов, применение которых способно привести к разным результатам выборов, согласно избирательному законодательству Украины, является недопустимым и противоправным. И свидетельствует о наличии грубых нарушениях законодательства в действиях избирательной комиссии и ее членов», – говорится в заявлении.

«Составление, оформление и предоставление второго протокола УИК с недостоверными данными в Одесскую городскую избирательную комиссию могут свидетельствовать о наличии признаков состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Украины», - сказано в обращении.

А.ЯЦЕНЮК требует от Генпрокурора и главы СБУ провести проверку составления двух протоколов УИК №05334 и, в случае выявления фактов нарушений законов Украины, принять надлежащие меры реагирования.