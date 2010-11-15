Эксперт: местные выборы выявили три основные болевые точки страны

«Местные выборы выявили три основные болевые точки страны, где политическая борьба приняла скандальный оборот и принесла довольно неожиданные результаты. Три крупных города на юго-востоке - Харьков, Одесса и Запорожье - выкристаллизовали основные направления политического противостояния в Украине», - заявил в статье в газете «Зеркало недели» генеральный директор Центра политического консалтинга Денис Денисенко.

Так, по словам одесский мэр Эдуард Гурвиц проиграл выборы вчистую, и его нынешние выпады в сторону новоизбранного Алексея Костусева выглядят как минимум странно. Избирательная практика уже давно доказала, что сфальсифицировать можно 5-7% голосов, но отрыв в 20% между первым и вторым кандидатом, который был зафиксирован на мэрских выборах в Одессе, сотворить невозможно при любом напряжении сил и админресурса.

«При этом говорить о том, что для Гурвица поражение с таким разгромным счетом станет политической катастрофой, не приходится. В лице бывшего мэра, который шел на выборы от «Фронта Змін», Арсений Яценюк получил рейтингового оппозиционного политика в городе-миллионике, и вряд ли вызовет сомнение то, что Гурвиц пойдет по списку «Фронта» в Верховную Раду. Это серьезное усиление для команды Яценюка и надежный политический тыл для самого Гурвица», - отметил Д.Денисенко.

Еще один город, где результат выборов городского председателя получился, по его мнению, довольно неожиданным, - это Запорожье.

«Основной кандидат на победу Владимир Кальцев, исполняющий обязанности мэра, в связи с регулярным участием в местных выборах и так имел достаточно высокий уровень узнаваемости в городе. Именно потому чрезмерно активная медиакампания, а также переизбыток наружной рекламы привели к «перегреву» электората. К этому добавилась общая расслабленность сторонников регионала (в Запорожье явка избирателей составила 37%), которые были уверены в победе своего кандидата. Кроме того, очень странный уход бывшего мэра Евгения Карташова со своего поста по состоянию здоровья также не лучшим образом сработал на имидж Кальцева», - рассказал эксперт.

Он убежден, что Партия регионов явно перегнула палку. Вместо того чтобы выйти с Карташовым на выборы и победить его (а это исключило бы появление на орбите реальных претендентов бютовца Александра Сина), они стартовали с казавшейся убедительной позиции и.о. мэра и прогадали.

«Что касается Сина, несмотря на его уверенную победу, совершенно непонятно, как ему удастся договориться с прорегиональным большинством в горсовете. В данный момент он фактически «в тисках», из которых есть только два выхода - или перестать быть оппозиционным политиком, к чему его все-таки обязывает партийная принадлежность, или показать чудеса «азиатской» политики, умело лавируя между интересами своих избирателей и мощного регионального лобби», - отметил Д.Денисенко.

Достаточно интересна, как считает эксперт, и ситуация на местных выборах в Харькове, где разрыв между Кернесом и Аваковым составлял меньше процента.

По его мнению, для Кернеса «мэрство» - это возможность войти в историю города и выйти на новый уровень политической карьеры. Однако и Аваков, несмотря на то, что проиграл выборы, решительно ничего не теряет.

«получив серьезную поддержку избирателей, он в какой-то мере обезопасил свой бизнес, потому что любые попытки давления, в том числе и со стороны нового городского головы, будут иметь общественно-политический резонанс. Аваков также получил неплохую перспективу стать общенациональным политиком, ведь имеет поддержку трети избирателей города, а это серьезный политический капитал. Кроме того, в прорегиональном горсовете, ориентированном на Кернеса, Авакову было бы крайне трудно осуществлять свое влияние. Не исключено, что трудности, которые он «заработал» бы, избравшись мэром, были бы несравнимо большими, нежели в его нынешней ситуации «немножко проигравшего», - отметил эксперт.

В целом же местные выборы он охарактеризовал как перегруппировку политических сил, а не как чью-то уверенную победу или сокрушительное поражение.

«Выборы показали серьезный рост протестного электората в стране. Очевидно, что с этой потенциальной опасностью регионалы так и не научились бороться иными методами, нежели с традиционным для себя использованием «катка». Теперь Партии регионов будет сложно выстроить политическую картинку в стране по своему образу и подобию», - отметил Д.Денисенко.

Он также прибавил, что пытаясь максимально расширить свое влияние и раздувая партийные ряды, Партия регионов теряет основу своей успешной деятельности – сплоченную команду бойцов, мотивированную идеей реванша.

«Теперь она разрастается в первую очередь за счет тех, кто примкнул к ним в принудительно-административном порядке, и несмотря ни на что, будет держать дулю в кармане. Такая аморфная масса быстро деградирует, и у регионального партийного монстра есть все шансы в уже обозримом будущем погибнуть под собственной тяжестью», - подчеркнул эксперт.