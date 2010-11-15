Аваков не признает Кернеса мэром

Кандидат на должность Харьковского городского председателя от ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ настаивает на признании недействительным решения Харьковской городской территориальной избирательной комиссии об объявлении Геннадия КЕРНЕСА мэром Харькова и требует пересчета голосов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель А.АВАКОВА, юрист Роман МОСКАЛЬ, 14 ноября А.АВАКОВ подал в суд апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда, который отклонил его иск с требованиями признать недействительными протоколы об итогах голосования и пересчитать голоса на выборах мэра Харькова, а также признать недействительным решение городской избирательной комиссии о признании Г.КЕРНЕСА мэром Харькова.

По словам Р.МОСКАЛЯ, сегодня Харьковский апелляционный административный суд рассматривает жалобу А.АВАКОВА, который считает, что 31 октября во время голосования на выборах мэра города «были нарушения, которые повлияли на общий результат выборов».

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованному протоколу Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, победу на выборах мэра Харькова одержал кандидат от Партии регионов Г.КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателя (30,09% голосов). Кандидат от оппозиционной партии «Батькивщина» А.АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов (29,46%).

А.АВАКОВ не согласился с обнародованными результатами голосования, и подал в суд ряд исков, в частности, с требованием пересчета голосов и отмены решения о признании Г.КЕРНЕСА городским председателем.

14 ноября Харьковский горизбирком официально назвал Г.КЕРНЕСА Харьковским городским председателем и назначил на 24 ноября 2010 г. первую сессию Харьковского городского совета нового созыва.