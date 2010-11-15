Томенко заметил, что нардепы начали меньше прогуливать заседания ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что в сентябре-октябре народные депутаты начали дисциплинировано появляться на работе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в частности, речь идет об участии народных депутатов в пленарных заседаниях Верховной Рады с 7 сентября по 21 октября.

Политик напомнил, что согласно ст. 26 Регламента Верховной Рады, перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью, а также с помощью электронной системы.

Вице-спикер констатировал, что ситуация с посещаемостью в парламенте значительно улучшилась.

В частности, он сообщил, что за два месяца работы (сентябрь-октябрь) 7 сессии 6-го созыва 69 народных депутатов не пропустили ни одного пленарного заседания. Согласно представленным заместителю председателя ВР документам, из этих 69 народных депутатов 24 представляют Партию регионов, 17 – БЮТ, 6 – Блок Литвина, 4 – КПУ, 6 – НУ-НС и 12 внефракционных.

“28 народных депутатов ни разу не приняли участия в пленарных заседаниях, которые состоялись с 7 сентября по 21 октября. То есть, пропустили 20 заседаний”, - в то же время отметил Н.ТОМЕНКО.

Он объяснил этот факт, в первую очередь, тем, что из этих 28 народных депутатов – 9 (Геннадий ВАСИЛЬЕВ, Василий ГОРБАЛЬ, Владимир ДЕМИШКАН, Николай ДЖИГА, Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, Григорий ИЛЬЯШОВ, Игорь КАЛЕТНИК, Дмитрий САЛАМАТИН и Николай ШЕРШУН) являются совместителями, которые занимаются другой работой, а их карточки активно голосуют в парламенте.

В целом, по информации Н.ТОМЕНКО, среди наибольших “прогульщиков” 17 депутатов из Партии регионов (Ринат АХМЕТОВ, Г.ВАСИЛЬЕВ, Сергей ВАСЮТИН, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, В.ГОРБАЛЬ, Владимир ДЕМИДКО, В.ДЕМИШКАН, Н.ДЖИГА, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, Г.ИЛЬЯШОВ, Сергей КИЙ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Владимир МАЛЬЦЕВ, Орест МУЦ, Д.САЛАМАТИН, Василий СТЕЛЬМАШЕНКО, Юрий ЧЕРТКОВ), 8 – из БЮТ (Гарегин АРУТЮНОВ, Александр БУРЯК, Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ, Степан ГЛУСЬ, Константин ЖЕВАГО, Иван КУРОВСКИЙ, Евгений СИГАЛ, Антон ЯЦЕНКО) и по одному из Блока Литвина (Н.ШЕРШУН), КПУ (И.КАЛЕТНИК) и НУ-НС (Игорь ГУМЕНЮК).