Грымчак снял побои и просит возбудить дело против Стогния

Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК обратился в милицию и Генеральную прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела относительно главного советника министра внутренних дел Константина СТОГНИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, в заявлении депутат отметил, что в пятницу вечером по завершению прямого эфира на ТРК «Украина» он стоял возле здания телекомпании.

“К.СТОГНИЙ подошел к нему и нанес удары в лицо и по ноге. Ю.ГРЫМЧАК снял побои, что зафиксировано результатами судебно-медицинской экспертизы”, - отмечается в сообщении.

В своем заявлении Ю.ГРЫМЧАК просит возбудить уголовное дело против К.СТОГНИЯ и привлечь его к криминальной ответственности за побои и вмешательство в деятельность народного депутата Украины.