Тимошенко обратилась к МВФ с просьбой

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО просит Международный валютный фонд перед выделением очередного кредита Украине “тщательным образом изучить сделку власти и “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководителю миссии МВФ Таносу АРВАНИТИСУ сегодня во время встречи в Киеве.

«Я считаю, что для продолжения сотрудничества с Украиной, которое действительно Украине необходимо, мне кажется, надо очень тщательным образом разобраться с той сделкой и сделать выводы относительно того, как эти деньги будут использоваться страной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батьківщина» подчеркнула, что оппозиция поддерживает сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и будет пытаться способствовать его продолжению.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что очень хорошо знает состояние стран-доноров МВФ после глобального финансового кризиса. «Я знаю, как тяжело каждой стране выделять специальные финансовые ресурсы для Международного валютного фонда. Те деньги забираются у налогоплательщиков каждой страны-донора, и когда эти деньги потом попадают в Украину и они могут быть использованные для оплаты недостаточно прозрачной сделки с «РосУкрЭнерго», это будет несправедливо не только по отношению к Украине, но и по отношению ко всем странам-донорам Международного валютного фонда», - объяснила она.

Лидер «Батьківщини» добавила, что проблема уплаты компенсации компании «РосУкрЭнерго» за 11 млрд. кубометров газа по решению Стокгольмского арбитража также связана с финансовым состоянием Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Я хотела на это обратить ваше внимание, поскольку это проблема не только Украины. Эта проблема связана с балансом НАК «Нафтогаз», с возможным банкротством этой компании и как следствие - с нестабильностью выполнения функций, осуществляемых компанией по транспортировке российского газа вЕвропейский Союз», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда под руководством Т.АРВАНИТИСА находится в Украине для пересмотра программы сотрудничества относительно кредита stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. дол. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.