Пшонка: я был бы доволен, если бы действительно был кумом Януковича

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заверяет, что не имеет никаких личных отношений с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, кроме деловых.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя информацию, которая появилась в отдельных СМИ о том, что он якобы является кумом В.ЯНУКОВИЧА.

«Не знаю, кто выдумал эту ложь о кумовском, я, думаю, был бы реально доволен, если бы действительно был кумом Виктора Федоровича… Мы с Виктором Федоровичем познакомились в 1997 году, когда я перешел в областную прокуратуру (имеется в виду прокуратура Донецкой области – УНИАН), а он там работал губернатором, то есть нас связывают исключительно деловые отношения… Поэтому никакого кумовского нет, никакого крещения моего сына не было и в детстве в футбол с Виктором Федоровичем мы не бегали», - сказал В.ПШОНКА.

В то же время, на просьбу охарактеризовать ситуацию относительно почти полумиллионного долга за жилищно-коммунальные услуги жителей дома, в котором он проживает, В.ПШОНКА сказал: «я не являюсь должником, и все по квитанциям плачу своевременно».