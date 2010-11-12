В Киеве сегодня будут переосмысливать партнерство с НАТО

В Киеве проходит VI форум безопасности, организованный фондом Арсения Яценюка «Открытая Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, темой сегодняшнего, второго пленарного заседания форума будет «Динамика трансформаций безопасности».

В частности, по этой теме выступят заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРСАСЮК, а также международные эксперты.

Кроме того, во время работы форума будут обсуждаться следующие темы: «Новая стратегическая концепция НАТО: переосмысление партнерства», «Два срока, одно значение: национальная устойчивость или внутренняя безопасность?», «Геополитика Черноморского региона: дилеммы и перспективы», «Выбор Украины и ограничения», «На перекрестке европейской коллективной безопасности».