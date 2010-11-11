В Москве хотят лишить Киев «искушения бесконечно шантажировать» транзитом

Переговоры по созданию совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» буксуют.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Российского газового общества, вице-спикер Государственной думы России Валерий ЯЗЕВ.

По его словам, вопрос о модернизации украинской ГТС будет решаться в треугольнике Россия–ЕС–Украина.

«Разработка этих условий была предложена в том числе Владимиром ПУТИНЫМ – это совместное предприятия «Газпром»-«Нафтогаз» буксует… Пока переговоры идут, может быть не очень продуктивно», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что Россия предложила внести в СП Каспийское месторождение, которое недалеко от границы с Украиной, а также месторождение на полуострове Ямал, которое сейчас разрабатывается.

В то же время В.ЯЗЕВ отметил, что Украина как участник Европейского газового сообщества имплементирует европейское энергетическое законодательство в национальное.

«Это немножко разводит Россию и Украину, и здесь еще нужно найти какой-то компромисс разумный», - сказал он.

По его словам, 22 ноября этот вопрос будет обсуждаться. (22 ноября в Брюсселе будет обсуждаться вопрос модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина - Европейский Союз – Россия. – УНИАН)

В.ЯЗЕВ в очередной раз подчеркнул, что «надо убрать искушение Украины бесконечно шантажировать своими транзитными мощностями, доставшимися ей от Советского Союза».

Как сообщал УНИАН, 31 октября на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что на данном этапе переговоры о создании совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» проходят спокойно.

«Идет серьезная работа по оценке активов… Ясно, что та сторона и наша сторона хотят найти наиболее оптимальные условия для этого, причем никто никуда никого не торопит. У нас есть время, и мы спокойно работаем в этом направлении», - сказал Н.АЗАРОВ.

Ранее, 7 сентября т.г. на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

13 сентября т.г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».