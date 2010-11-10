БЮТ: Янукович умудрился промотать незаслуженно большой аванс

В БЮТ заявляют, что главным тормозом Украины на пути в Европейский Союз является нынешняя власть.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы БЮТ, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН обвинил оппозицию в том, что якобы ее деятельность препятствует получению положительного результата на ближайшем саммите Украина-ЕС.

Пресс-служба БЮТ уполномочена заявить, что «невозможно в принципе вставлять власти палки в колеса на пути в Европу, поскольку при режиме ЯНУКОВИЧА Украина движется совсем в противоположную сторону. Главным же тормозом на пути в Европейский Союз является сам ЯНУКОВИЧ и его антидемократическая, антиевропейская политика».

«Закономерным результатом этой политики, абсолютно несовместимой с европейской политической культурой, и является изменение отношения ЕС и основных европейских стран к Украине. За восемь месяцев ЯНУКОВИЧ умудрился промотать тот незаслуженно большой для него аванс, который выдали ему европейские политики после президентских выборов.

Чтобы достигнуть реального успеха в переговорах с ЕС, мало одеться в дорогие европейские костюмы и даже в ботинки из кожи страуса. Для этого нужно исповедовать европейские ценности и реализовывать их в жизнь», говорится в заявлении.