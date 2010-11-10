У Тимошенко подозревают, что Турчинову скоро устроят допросы и аресты

Генеральная прокуратура получила задание активизировать политический террор против партии «Батькивщина», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Виктор ЯНУКОВИЧ дал прямое указание своему генеральному куму Виктору ПШОНКЕ усилить преследование оппозиции и разгромить «Батькивщину». По нашей информации, в ближайшее время «член команды по выполнении решений Президента» ПШОНКА значительно активизирует деятельность прокуратуры по делам против оппозиционеров», - говорится в заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

«Нам известно, что первым номером в списке прокуратуры значится 1-й заместитель председателя партии Александр ТУРЧИНОВ», - сообщает пресс-служба.

В партии отмечают, что заказной характер подобных уголовных дел является очевидным. «Только слабаки борются с политическими конкурентами повестками, допросами и арестами», - отмечается в заявлении.