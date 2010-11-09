Налоговая не принимает деклараций «без дополнительной нагрузки»?

Работодатели отмечают резкое увеличение административного давления со стороны налоговых органов в последние месяцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время церемонии подписания Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2010-2012 гг. между правительством, работодателями и профсоюзами председатель Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Алексей МИРОШНИЧЕНКО.

«Когда мы проводили опрос среди бизнеса: какая наиболее большая проблема на сегодня в бизнесе, наши коллеги определили две. Первая – это резкое за последние месяцы усиление административного давления со стороны налоговых органов», - сказал А.МИРОШНИЧЕНКО, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

По словам А.МИРОШНИЧЕНКО, налоговые органы не принимают налоговые декларации «без дополнительной нагрузки».

А.МИРОШНИЧЕНКО попросил Н.АЗАРОВА способствовать в решении данного вопроса.

Второй проблемой он назвал проблемы в отношениях Государственной таможенной службы с бизнесом. «Аналогичные проблемы есть на таможне. Бизнес просит Вас, Николай Янович, помочь. Идет необоснованное завышение таможенной стоимости», - сказал А.МИРОШНИЧЕНКО.

Он подчеркнул, что это приводит к тому, что некоторые предприятия оказываются на грани остановки. «Потому мы просили бы Вас срочно в эту ситуацию вмешаться, сделать рабочую группу, чтобы мы могли дорабатывать те предложения, которые есть у нас, и те, которые войдут в новый проект Таможенного кодекса», - отметил А.МИРОШНИЧЕНКО.

Кроме того, он подчеркнул необходимость привлечения работодателей к подготовке государственного бюджета на 2011 год.