Результаты выборов в Хмельницком

На выборах 31 октября городским председателем Хмельницкого повторно избран Сергей МЕЛЬНИК, а большинство депутатских мест в горсовете получила городская организация ВО “Батькивщина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила городская ТИК.

Согласно сообщению, за С.МЕЛЬНИКА проголосовало 69174 избирателей. Второе место занял Виктор КОЛИЩАК – 8818, третье Николай ПРИСТУПА – 8771.

В городском совете большинство получила городская организация ВО “Батькивщина” – 41 депутатское место, Партия регионов – 5, «Фронт Змін» – 3, “Свобода” – 3, Хмельницкая городская организация политической партии Малого и среднего бизнеса Украины – 2, “Сильная Украина” – 2, по одному месту – представители “Новой политики”, УНП, “Единого центра” и Народной партии.

Справка УНИАН. Хмельницкий городской совет насчитывает 60 депутатов.