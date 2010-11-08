Тягнибок лидирует по числу «партийных» кресел во Львовском облсовете

Всего прошли 6 политсил

Львовская областная ТИК утвердила результаты выборов в облсовет. Как сообщил УНИАН председатель Львовской областной избирательной комиссии Николай ЩУР, 7 ноября был подписан итоговый протокол выборов во Львовский областной совет. По партийным спискам ВО «Свобода» на выборах в облсовет получила 306 649 голосов (25 депутатов), «Фронт змін» – 141 163 голосов (12), «Наша Украина» – 89 005 (7), Партия регионов – 77 448 (6), НРУ – 54 488 (5), политическая партия «УДАР» В.КЛИЧКО – 36 690 голосов (3).

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