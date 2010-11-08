Кравчук дал совет Януковичу

Президент Виктор Янукович должен очистить свое окружение от неправильных людей.

Об этом заявил экс-президент Леонид Кравчук в программе "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Президент должен обязательно создать свое правительство, что означает профессионалы и ответственные люди. Всех о ком идет народная молва, кого люди не воспринимают, президент должен уволить. Ради доверия к себе, чтобы перестали говорить", - считает экс-президент.

По мнению Кравчука, именно при таких обстоятельствах народ забудет, как Конституционный суд принимал решение об отмене политреформы 2004 года: "Люди забудут правильное или неправильное решение, если президент будет действовать правильно".

"Это правительство начнет проводить реформы, и народ поверит президенту. Люди сейчас смотрят: а что он сделает со своими полномочиями?", - уточнил он.

Кравчук также отметил, что Януковичу следовало бы провести показательные увольнения по итогам местных выборов.

"За нарушения допущенные в ходе выборов, чтобы другим было неповадно", - считает экс-президент.

Украинская правда