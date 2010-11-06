Януковича обвиняют в создании «потёмкинской» демократии в Украине

Экс-вице-премьер-министр, заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий НЕМЫРЯ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создает в Украине "потемкинскую" демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил накануне в эфире телеканалу "Интер", комментируя Указ В.ЯНУКОВИЧА о создании во главе с Сергеем ГОЛОВАТЫМ Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права.

"Это "потёмкинская" демократия, это "потемкинская" политика, когда имитируются меры, а в действительности жить становится хуже, и демократия не усиливается, а ослабляется", - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Экс-вице-премьер напомнил, что за 8 месяцев президентства Виктора ЯНУКОВИЧА Украина в рейтинге международной организации "Репортеры без границ" по уровню свободы слова "скатилась на 42 места вниз".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 5 ноября подписал Указ №1015/2010 “О Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права”.

Комиссия создана как консультативно-совещательный орган “с целью объединения усилий органов государственной власти, политических партий, общественных организаций, других институтов гражданского общества в деле укрепления демократии и утверждения верховенства права и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Этим указом С.ГОЛОВАТЫЙ назначен председателем Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права.

Главе Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права поручено подать в установленном порядке в месячный срок предложения о персональном составе Комиссии.