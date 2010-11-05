Милиция затолкала в машину и неизвестно куда увезла двоих тимошенковцев?

Сегодня в Черкасской области был задержан председатель Смелянской районной организации партии «Батьківщина» Василий ЛАТЕНКО и член партии Владимир ГРОШЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батьківщини”, работники милиции без всяких объяснений «затолкали их в частный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сразу после этого началось заседание ТИК, на котором был объявлен сфальсифицированный протокол по выборам в Черкасский областной совет, согласно которому победу отдали члену Партии регионов. На заседании не было ни журналистов, ни наблюдателей».

По данным параллельного подсчета голосов, с отрывом в 300 голосов победил член партии «Батьківщина» В. ХИЖНЯК, говорится в сообщении.

Партия «Батьківщина» требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против оппозиции. «Мы обращаемся к международному сообществу, к международным правозащитным организациям с призывом дать оценку террору, который продолжает власть ЯНУКОВИЧА против членов нашей партии. Мы требуем немедленно освободить наших однопартийцев, возобновить справедливый подсчет голосов и привлечь к ответственности лиц, по команде которых осуществляется уголовный шабаш и беззаконие. Мы призываем Президента ЯНУКОВИЧ наконец прекратить разговаривать о честных выборах и демократии в стране, или же на примере Черкасской области подкрепить свои слова конкретными действиями по восстановлению законности и порядка», заявляет «Батьківщина».