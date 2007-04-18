Ющенко приветствует решение исполкома УЕФА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина и Польша способны обеспечить высокий уровень проведения такого важного мероприятия как финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, В.ЮЩЕНКО поприветствовал решение Исполнительного комитета УЕФА, которым Украине и Польше предоставлено право принимать финальную часть Евро-2012.

Он. отметил, что это станет прекрасным случаем для украинцев и поляков достойно принять лучших представителей европейской футбольной семьи и подарить болельщикам всего мира незаурядное спортивное событие.

Благодаря Евро-2012 Украина и Польша смогут показать миллионам болельщиков красоту и неповторимость своих городов, которые сохранили свою историческую привлекательность, подтвердить славянское гостеприимство и высокую культуру, отмечает В.ЮЩЕНКО.