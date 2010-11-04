Азаров снял деньги с «дешевых кредитов» и подбросил 5 млн Януковичу

Кабинет министров Украины на 4,8 млн. грн. увеличил расходы для осуществления отдельных мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Президента Украины.

Текст соответствующего постановления № 1005 от 3 ноября размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство поручило осуществить перераспределение средств Стабилизационного фонда в сумме 4,8 млн. грн. путем уменьшения объема расходов по направлениям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 74 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” (государственная поддержка реализации инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе через механизм удешевления кредитов - 1.000.000 тыс. гривен), и увеличения объема расходов по направлениям, предусмотренным пунктом 14 части первой статьи 74 указанного закона (другие расходы), направив их на осуществление отдельных мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Президента Украины.

Кроме того, правительство поручило выделить Государственному управлению делами на безвозвратной основе средства Стабилизационного фонда в сумме 4,8 млн. грн. за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности — за счет средств, полученных от приватизации государственного имущества или продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной собственности, на которых расположенные объекты, подлежащие приватизации.