Сын Богатыревой пошел по маминым следам, так как не мог много работать?

Игорь БОГАТЫРЕВ, сын главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, после ухода из партии «Сильная Украина» занялся собственным общественным проектом, цель которого - создание энергетической стратегии безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.БОГАТЫРЕВА.

В сообщении отмечается, что сейчас исследования ведутся на стыке двух тем: экология и энергетика. В ближайшее время состоится презентация первого этапа проекта: «Вступление в Европейское энергетическое сообщество – ключевые вызовы для Украины», констатировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале октября И.БОГАТЫРЕВ оставил пост главы Донецкой областной организации «Сильная Украина» по личным причинам.

«Он (И.БОГАТЫРЕВ – УНИАН) очень много работал. В его жизни сложились обстоятельства личного характера, которые не позволили ему продолжать работать столь же интенсивно. Просто как порядочный человек он оказался перед выбором – «торговать лицом» или же работать. Он принял тяжелое мужское решение», - сказал тогда по этому новый глава областной парторганизации «Сильной Украины» Владислав ДРЕГЕР.