У Тимошенко празднуют победу над правительством

В Блоке Юлии Тимошенко считают, что оппозиция и общество заставили правительство отказаться от намерения повысить пенсионный возраст.

Как напомнили в пресс-службе БЮТ, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что Кабинет министров Украины нашел возможность решить проблемы наполнения Пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.

“То, что власть дала задний ход идеи увеличения пенсионного возраста, является ярким свидетельством общей победы оппозиции и общества”, - отметили в пресс-службе БЮТ.

В сообщении напоминается, что фракция БЮТ в свое время внесла в Верховную Раду законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста, а у стен парламента состоялось несколько многолюдных митингов в знак протеста против намерения правительства повысить пенсионный возраст.

“Обществом однозначно не воспринята инициатива такой реформы от Януковича-Азарова-Тигипко. Это подтвердили многочисленные социологические исследования. Очевидным является то, что власть испугалась, что украинцы могут прибегнуть к более радикальным протестам, наподобие тех, которые состоялись во Франции”, - считают в БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко заверяет, что и в дальнейшем будет стоять на страже интересов простых граждан нашей страны. Вместе с тем, в БЮТ не исключили, что власть может вернуться к реализации своих антинародных «реформ».

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 ноября, С.ТИГИПКО заявил, что Украина отказалась от намерений повысить пенсионный возраст для женщин.

По его словам, правительство нашло компенсаторы тех доходов, которые планировалось получить в Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста для женщин.

Этот компромиссный вариант украинская сторона намерена предложить сегодня на переговорах с Международным валютным фондом, который выдвигал это условие для дальнейшего сотрудничества с Украиной в рамках программы стенд-бай.