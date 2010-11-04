В Харькове таки насчитали победу Кернесу

На выборах Харьковского городского головы победил кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Харьковской городской избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% протоколов, за Г.КЕРНЕСА проголосовали 30,09% избирателей, за кандидата от политической партии ВО «Батькивщина» Арсена АВАКОВА – 29,46%.

Третье место на выборах Харьковского городского головы заняла кандидат от Коммунистической партии Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, за которую проголосовали 18,38% избирателей.