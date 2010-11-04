Сын экс-лидера Руха Вячеслава Чорновола народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ дал разрешение на эксгумацию тела его отца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил кандидат на должность генпрокурора Украины Виктор ПШОНКА сегодня на заседании Верховной Рады.

Он отметил, что уголовное дело относительно гибели В.Чорновола расследуется, и «все те обращения, которые поступают в Генеральную прокуратуру, следственно-оперативная группа отрабатывает».

«На сегодняшний день есть разрешение сына Вячеслава Чорновола – Тараса ЧОРНОВОЛА на эксгумацию тела его отца. Письменное разрешение, так, как этого требует диспозиция закона», - отметил В.ПШОНКА.

По его словам, эта экспертиза и ряд других экспертиз будут приобщены к материалам расследования данного дела.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.

В марте этого года заместитель генерального прокурора Украины Виталий ЩЕТКИН заявлял, что Т.ЧОРНОВИЛ еще не дал согласия на проведение эксгумации тела отца.