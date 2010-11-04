Мэром райцентра на Черкащине стал человек Гриценко

В городе Тальное Черкасской области на выборах мэра победил нынешний городской председатель, руководитель Тальновской районной организации политической партии “Гражданская позиция” Александр БИЛЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам А.БИЛЕНКО.

Он также сказал, что по результатам выборов в Тальновский городской совет треть депутатского корпуса будут составлять представители “Гражданской позиции”.

На выборах депутатов Тальновского районного совета по количеству набранных голосов избирателей партия находится на пятом месте.