Пшонка думает, что закон о прокуратуре устарел

Кандидат на должность генерального прокурора Виктор ПШОНКА выступает за принятие нового Уголовно-процессуального кодекса и закона о прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня в Верховной Раде во время рассмотрения представления Президента о назначении нового генпрокурора.

«Безотлагательным является принятие нового Уголовно-процессуального кодекса, который должен обеспечить последовательность преобразований, их соответствие национальной правовой системе, а также финансовым возможностям государства», - сказал он.

По словам В.ПШОНКИ, это не только обязательство Украины перед Советом Европы, но и неотложная общественная потребность в укреплении правоохранительной системы и наполнения ее современным содержанием.

По мнению В.ПШОНКИ, необходимо также принять пакет новых антикоррупционных законов.

«Кроме того, хотел бы отметить актуальность обновления законодательной базы деятельности органов прокуратуры. Нынешнему закону о прокуратуре почти 20 лет, и поэтому во многих аспектах он не отвечает современным вызовам», - сказал В.ПШОНКА.