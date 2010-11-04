Киевских студентов просветили относительно ГУАМ

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ высоко оценивают потенциал студенческой молодежи для достижения приоритетных целей сотрудничества государств-членов.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, об этом говорилось во время встречи Генерального секретаря Организации за демократию и экономическое развитие Валерия ЧЕЧЕЛАШВИЛИ со студентами Киевского национального университета культуры и искусств, которая состоялась накануне в Киеве.

Генеральный секретарь информировал представителей студенческой молодежи об истории создания ГУАМ, ее целях, задачах, а также о позиционировании Организации в системе международных отношений.

В.ЧЕЧЕЛАШВИЛИ рассказал студентам о программах и проектах в формате «ГУАМ» и «ГУАМ+», в частности проинформировал о развитии зоны свободной торговли, транспортного коридора ГУАМ, совместном туристическом продукте ГУАМ-Япония, а также о сотрудничестве со странами Вышеградской группы, США, Японией и международными организациями, в частности ООН, ОБСЕ, Советом Европы.

Особое внимание было уделено выполнению Плана действий председательствования Украины в ГУАМ до конца текущего года.

В.ЧЕЧЕЛАШВИЛИ подчеркнул, что реализация документа направлена на дальнейшее укрепление общей платформы сотрудничества и активное использование потенциала Организации для достижения внешнеполитических и экономических приоритетов государств-членов ГУАМ.