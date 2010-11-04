Янукович прибыл в ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл сегодня в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом парламент будет рассматривать предоставление согласия на назначение Президентом Украины на должность генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН напомнил, что вчера В.ЯНУКОВИЧ внес представление на назначение В.ПШОНКИ генпрокурором.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора в связи с завершением срока полномочий.

В тот же день глава государства внес в Верховную Раду письменное представление о назначении В.ПШОНКИ на должность генпрокурора.