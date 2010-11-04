Медведько сядет в кресло Богатыревой?

Александр Медведько станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны, заменив на этом посту Раису Богатыреву.

Об этом пишет в четверг газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на источники в администрации президента.

"Медведько станет секретарем Совбеза, а Раиса Богатырева займет пост в правительстве", - сказал источник в администрации президента.

Речь идет о должности министра здравоохранения, утверждает собеседник издания в правительстве.

По его словам, время для перестановок в Кабмине выбрано очень удачно.

"Министр здравоохранения Зиновий Мытнык прошел на мажоритарных выборах в Ивано-Франковский облсовет (баллотировался по избирательному округу №54 в городе Коломые), так что перестановка пройдет спокойно, и Богатырева, имеющая медицинское образование, займет его место", - рассказал источник.

В среду президент Виктор Янукович уволил Медеведько с должности генпрокурора по истечении срока полномочий и предложил парламенту назначить на его место Виктора Пшонку.

При этом Янукович сказал, что Медведько продолжит свою работу "на достаточно высоком уровне", - но новую должность Медведько президент не назвал.

Источники "Коммерсанта" в администрации президента утверждают, что решение уже принято, но не обнародуется, поскольку перед вступлением в новую должность Медведько хочет "немного отдохнуть".

Украинская правда