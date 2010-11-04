Томенко: в Украине появится генпрокурор для Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает вполне очевидным, что большинство ВР поддержит представление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о назначении Виктора ПШОНКИ генеральным прокурором.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В то же время вице-спикер назвал два обстоятельства, которые бросаются в глаза и по которым можно прогнозировать характер деятельности нового генерального прокурора. «Во-первых, вполне очевидно, что Виктор ПШОНКА не просто так называемый человек из «донецких», он - близкий человек к Президенту и его семье. Поэтому очевидно, что в Украине появится генпрокурор для Президента, а не для защиты законности», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вторым обстоятельством, по мнению вице-спикера, является то, что, как прокурор Донецкой области, В.ПШОНКА известен расследованием дела журналиста Игоря Александрова, «которое, мягко говоря, тогда не добавило авторитета ни донецкой прокуратуре, в частности, ни украинским правоохранительным органам, в целом». «Поэтому надеяться на беспристрастное расследование резонансных дел в Украине не приходится», - отметил он.

«Следовательно, в общих чертах оценивая данное представление и его очевидную поддержку, можно сказать, что в системе правоохранительных органов оно изменяет лишь то, что ничего не изменяет. Президент получает «своего» человека, а в Украине и в дальнейшем в правоохранительных органах будет доминировать политика над правом», - подсуммировал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора в связи с завершением срока полномочий.

В тот же день глава государства внес в Верховную Раду письменное представление о назначении В.ПШОНКИ на должность генпрокурора.

Планируется, что ВР сегодня рассмотрит вопрос назначения В.ПШОНКИ генпрокурором.