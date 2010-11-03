Результаты выборов мэра Ровно

Городским председателем Ровно снова избран Владимир ХОМКО.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель Ровенской городской территориальной избирательной комиссии Лариса ДЕМЬЯНОВА, ТИК подвела итоги подсчета голосов на 100 участках из 103, которые работали на местных выборах 31 октября.

Больше всего жителей города проголосовали за действующего мэра В.ХОМКО, который шел на выборы от политической партии «Всеукраинский патриотический союз».

На втором месте - представитель партии ВО «Свобода» Александр ЛАЩУК, которого поддержали 10,46% избирателей, на третьем - директор Ровенского академического областного музыкально-драматического театра, представитель Украинской народной партии Владимир ПЕТРИВ (7,45%), на четвертом - Андрей ДРУЗЕНКО (5,73%), который баллотировался на должность мэра от партии «Праведность».

Не поддержали ни одного из кандидатов на должность городского председателя Ривне 9,73% горожан.