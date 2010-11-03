Тимошенко: можно ли это вообще назвать выборами?

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что более 60% украинских граждан не верят в честность местных выборов, которые состоялись в Украине 31 октября.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила в интервью Newsweek Poland.

"Власть имела в руках все карты: суды, Центральную избирательную комиссию, территориальные избирательные комиссии, местную администрацию. По данным опросов, более 60% украинцев не верят, что выборы были честными, и они правы", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что украинская оппозиция апеллировала к международной общественности, приводя факты, свидетельствовавшие о планах власти фальсифицировать выборы.

"Власть даже в законе записала, что члены комиссий имеют право удалить наблюдателей с избирательных участков! В законе также записано, что протокол, которым утверждаются результаты выборов, будет считаться действительным при наличии подписей только 3 из 18 членов комиссий. Они могут это сделать в любом месте и без свидетелей", - отметила лидер партии "Батькивщина".

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о действиях власти, направленных на "поглощение" партии, которую она возглавляет. "Власть внедряет и собственные новшества. По новым технологиям активисты Партии регионов начали создавать партийные ячейки под названием моей партии "Батькивщина"... Потом они регистрировались в суде и МВД, а затем выдвигали кандидатов в депутаты, исключая возможность выдвижения кандидатур настоящих деятелей моей партии. Это мошенничество, в частности, имело место в тех областях, где во время последних президентских выборов я достигла немалых успехов. Можно ли это вообще назвать выборами, если не важно кто и как голосует, но важно, как будет написан протокол, и кто подсчитает голоса?", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.